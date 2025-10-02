Walt Disney Animation Studios ha lanzado el esperado tráiler y póster de Zootopia 2, que presenta una nueva canción original de Shakira.

La artista no solo regresa dando voz a la famosa Gazelle, sino que también revela «Zoo», un tema que promete convertirse en un éxito. Los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde se topan con una misteriosa población de reptiles, un giro que expande el universo de la película.

Aunque su misión policial los lleva a enfrentarse al intrigante Gary De’Snake, cuyas intenciones son desconocidas. La cinta está en manos del equipo ganador del Oscar, lo que garantiza una secuela con la misma calidad narrativa y visual que conquistó al público mundial.