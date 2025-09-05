El tarot cuántico funciona como una vía para comprender el inconsciente y transformar lo que deseamos. María José Herrera, especialista en autoconocimiento, sostiene que esta práctica permite reconocer cómo los pensamientos, las emociones y las acciones moldean la experiencia diaria.

Según explica la especialista, el tarot cuántico plantea que observar implica integrar lo que sentimos y cómo nos hablamos internamente. Al revelar el origen de lo que bloquea nuestros objetivos, esta herramienta activa un proceso de ajuste personal que facilita la manifestación consciente de lo que realmente buscamos.