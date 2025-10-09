Una nueva amnistía fiscal temporal de 60 días, podría ser aprobada, esta estaría destinada a perdonar multas, intereses y recargos para quienes mantienen deudas con Hacienda, incluyendo obligaciones pendientes del impuesto sobre la renta e infracciones de tránsito.

La ley transitoria, cubriría a aquellos contribuyentes que no cumplieron con sus pagos en el tiempo correspondiente. Además de la inclusión de casos pendientes en los ámbitos tributario, aduanero, procesos administrativos, amparo constitucional o incluso ante Fiscalía.

Quienes tengan deudas por multas de tránsito no deberán tener compromisos previos incumplidos, los beneficiarios tendrían la opción de pagar en hasta nueve cuotas mensuales, comenzando con un primer abono que equivaldría al 10 % de la deuda. Si el deudor incumple el plan de pagos, perdería los beneficios y se reactivarían los cargos correspondientes. En diciembre de 2024 expiró una normativa similar que había sido aprobada por la Asamblea Legislativa.