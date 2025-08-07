La estimación de visitantes extranjeros durante las vacaciones de agosto fue de 90,000, un 6% más que el mismo periodo de 2024, uno de los lugares proferidos para quienes ingresan al país, son las playas, conversamos con algunos de ellos, aseguran que la principal motivación de visitar El Salvador, es lo que se escucha fuera de las fronteras, mejoría en seguridad e infraestructura.

En cuanto al tema económico, señalan que El Salvador es flexible en cuanto a turismo, porque existen opciones baratas, y en otras se necesita mayor presupuesto.

Algunos comerciantes han notado que a menudo muchas personas de otros países visitan El Tunco en La Libertad, la mayoría atraídos por el surf.

Según el Ministerio de Turismo, un turista promedio gasta por lo menos $170 dólares diarios, que sumado en divisas, ingresarían solo en el periodo al menos 60 millones de dólares a la economía nacional.