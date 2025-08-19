Al menos siete familias que residen en el anexo de la comunidad La Mascota en la colonia Escalón en San Salvador, por sus propios medios han comenzado a movilizar los escombros que dejó una tormenta hace unos días, ellos sostienen que la alcaldía todavía no ha evaluado los daños materiales del lugar.

Saúl Castillo es uno de los afectados, su casa fue una de las 7 viviendas parcialmente destruidas y contó que no es la primera vez que esta comunidad se ve afectada por las lluvias cada época lluviosa.

Otra de las afectadas es Eva Reyes, cuenta como en cuestión de horas perdió sillones y otras pertenencias personales que quedaron bajo el agua.

Gobernación está proporcionando alimentación y albergue para las familias, sin embargo, piden a municipalidad de acercarse a la zona y conocer las diferentes necesidades que los residentes tienen luego de la emergencia, además de trabajar en conjunto para prevenir desgracias.