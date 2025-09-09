La deportista salvadoreña Sofía Paiz hizo historia al ganar la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, Corea del Sur, tras caer en la final individual femenina 146-147 frente a la mexicana Andrea Becerra.

Paiz, quien compite en la modalidad de arco compuesto, se convierte en la primera arquera salvadoreña en obtener una medalla mundial individual para su país en esta disciplina.

Este resultado marca un hito transcendental para el deporte de El Salvador a nivel internacional, demostrando su capacidad competitiva frente a las mejores del mundo.

La hazaña de Paiz culmina una participación excepcional que posiciona a Centroamérica en el mapa global del tiro con arco.