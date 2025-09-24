El Concejo Municipal de San Salvador Centro otorgó el reconocimiento de «Hijo Meritísimo de la Capital» al exfutbolista Jorge «Mágico» González durante una sesión solemne.
La distinción, entregada por la administración del alcalde Mario Durán, reconoce su aporte al fútbol dentro y fuera de El Salvador, catalogándolo como uno de los «salvadoreños universales».
Este es el segundo honor de este tipo que se concede bajo la gestión de Durán, luego de uno entregado en 2021.
En el acto, que contó con una gran presencia de prensa nacional, González pronunció un emotivo agradecimiento y se guardó un minuto de silencio en memoria de Jaime Lachelona Rodríguez.