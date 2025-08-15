Es el panorama en el lago Suchitlán en Suchitoto, las algas han cubierto los casi 135 kilómetros cuadrados de superficie, esto impacta directamente en especies que lo habitan, aunque la economía local que sobrevive mayormente del turismo también resiente la situación, cerca del espejo de agua hay más de 30 familias, restaurantes y hostales cuyos ingresos económicos empezaron a disminuir drásticamente.

Antonio es un lanchero local, antes de la problemática realizaba hasta 6 viajes al día, sin embargo, desde hace 3 semanas no ha tenido ni un cliente pues el ingreso de lanchas al agua es casi imposible por el daño a los motores, actualmente realiza otras labores para subsistir.

La situación para los pescadores tampoco dista mucho, Luis habló sobre las dificultades que están enfrentando y como las medidas que se están implementando no parecen ser suficientes para contrarrestar la planta invasora sumado a las cantidades de basura que se acumulan.

Los alojamientos y los restaurantes a la orilla del lago artificial ya no reciben la cantidad de personas que estaban acostumbrados a atender, algunos proponen alternativas para que se generen ingresos y el impacto económico no se agudice.

El ambientalista Ricardo Navarro hablo sobre los riesgos que está planta genera en los ecosistemas, aunque sostuvo que en superficies controladas podría funcionar de diferentes maneras.

De momento estas personas están esperando una respuesta del gobierno para que se pueda iniciar la limpieza del lago y están dispuestos a colaborar para salvar el ecosistema sino también un atractivo turístico que les permite trabajar.