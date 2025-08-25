Robbie Williams sorprendió al declararse dispuesto a ser telonero de Oasis en su esperada gira de reunión del Live 2025, un giro inesperado que deja atrás décadas de rivalidad con los hermanos Gallagher.

El cantante británico confesó en una entrevista reciente que estaría «encantado» de abrir los conciertos de la banda, reconociendo que son «omnipresentes y representan el espíritu del tiempo».

Este acercamiento se produce tras años de insultos públicos, incluyendo el desafío de Williams a Liam Gallagher en los Brit Awards del 2000 y las disculpas de este último en 2022 por posibles excesos.