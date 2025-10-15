Después de días de rumores y mensajes enigmáticos en redes sociales, La Oreja de Van Gogh confirmó el regreso de Amaia Montero como vocalista, tras casi dos décadas fuera del grupo.

La noticia llega en el marco del 30 aniversario de la banda, que promete una nueva etapa marcada por la nostalgia y la ilusión de un nuevo comienzo.

Las sospechas habían crecido cuando el grupo eliminó de Instagram el comunicado sobre la salida de Leire Martínez, su voz durante 17 años, y publicó mensajes que insinuaban el reencuentro.