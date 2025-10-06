Son estudiantes que desde muy temprano, hicieron fila para ingresar a las aulas donde realizarán el examen de admisión de la Universidad de El Salvador, más de 13,000 jóvenes, buscan estudiar una de las más de 80 carreras que ofrece la única universidad pública del país.

Allison, viajó desde San Vicente, su día inició desde las 3:30 de la mañana, ella no llegó sola, la acompañó su mamá, Maritza quien estaba preparada, pues sabía que tenía que esperar varias horas, su hija se sometió el examen, esperando ingresar el próximo año a la carrera de relaciones internacionales. Para ser seleccionado como estudiante de la UES, es requisito obtener entre 50 y 100 puntos y dependerá de los cupos asignados por cado facultad.

Transcurría el tiempo mientras llegaba la hora límite, Maritza emocionada esperaba por su hija, auditorio de la facultad de jurisprudencia, Allison, muy emocionada salió confiada en aprobar la prueba, quienes tengan una puntuación de 30 a 49 puntos, tendrán derecho a realizar otro examen de conocimiento específicos que se realizará el 15 de noviembre en el campus central y en las facultades paracentral y occidental; mientras que el 16 de noviembre será en la facultad oriental.

Este también fue el caso de Marcela, quien fue acompañada por su mamá, ella es aspirante a la carrera de ciencias jurídicas, viven en Zacatecoluca salió a las 4 de la mañana, dijo que se siente emocionada y confiada que pasará el examen y podrá iniciar su formación profesional en la facultad de derecho.

La Universidad de El Salvador solo recibirá un refuerzo de 2 millones de dólares para 2026 aunque la misma había solicitado $375 millones, 13,500 estudiantes buscan ingresar a la institución, sin embargo, la disponibilidad de cupos es de 10,000.

Esta cifra está muy debajo de la cifra de 2024, donde 24,000 estudiantes aplicaron, la universidad tiene un espacio para becas de entre 1000 a 2000 cupos, que es financiado con un fondo de $500,000 dólares. Los resultados de la prueba estarán publicados en el expediente de cada aspirante el 25 de octubre.