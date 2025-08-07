Personas altruistas se acercaron durante las vacaciones agostinas al banco de sangre de Cruz Roja salvadoreña para realizar sus donaciones, un acto que salvó varias vidas durante esta temporada que incrementaron las emergencias, por el momento la reserva se mantiene en un 60%.

Cuatro pasos deben cumplir los donantes, inscripción, entrevista médica donde le confirman si es apto para donar, extracción y refrigerio, un procedimiento que puede durar aproximadamente 30 minutos.

Entre los requisitos que las personas deben cumplir se encuentran, tener un peso mayor de 115 libras, desayunar alimentos bajos en grasa, haber dormido mínimo 5 horas antes de la donación, no ingerir bebidas alcohólicas 3 días antes de la donación, no fumar 3 horas antes y después del procedimiento, no donar si está embarazada, lactando o con su periodo menstrual.

Las instalaciones del banco de sangre se encuentran abiertas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 y media de la tarde y días sábado de 7 a 11 y media de la mañana.