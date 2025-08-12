Luego de auditorías realizadas a la Dirección de Obras Municipales para conocer la preparación, planificación, implementación y cumplimiento de requisitos, se convirtió en la primera institución del sector construcción en el país, de obtener la certificación internacional en seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001:2018.

Tras el procedimiento para obtener la certificación, la DOM modificó sus procesos para prevenir y atender emergencias laborales.

Esta se convierte en la tercera certificación internacional que recibe DOM, anteriormente, obtuvo la certificación ISO 37001:2016, que establece una política de cero tolerancia al soborno mediante acciones de prevención, detección y respuesta, también cuenta con la certificación ISO 9001:2015, cuyo propósito es asegurar el cumplimiento de los requisitos en las obras y la obtención de los resultados esperados.