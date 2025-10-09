La cremación está ganando cada vez más aceptación entre la población en El Salvador, aunque la inhumación sigue siendo la opción predominante por razones culturales históricas. A pesar de ello, persisten algunos mitos y dudas de carácter religioso sobre la incineración. Para aclararlos, conversamos con religiosos, quienes despejaron las principales inquietudes sobre estas creencias y explicaron que, desde el punto de vista espiritual, la cremación no contradice la fe.

Agrega que estas creencias, muchas veces surgen porque las personas relacionan el cuerpo con el espíritu, que muchas veces se piensan que este debe estar intacto para el momento de acontecimientos que menciona la biblia.

Similar posición sostiene el pastor Juan Carlos Hasbún, menciona que si bien la iglesia cristiana tiene sus tradiciones al respecto, pero que estas no son la regla como tal.

La cremación consiste en exponer el cuerpo a altas temperaturas hasta reducirlo a cenizas, un proceso que puede durar varias horas. Requiere permisos legales otorgados por el Ministerio de Salud y tiene un costo estimado entre 1,200 y 5,000 dólares, según los servicios contratados. Al finalizar, las cenizas se entregan a los familiares para su conservación, entierro o dispersión, según su preferencia.

En el país, al menos tres funerarias prestan ese servicio y en los últimos años han realizado más de 2,000 procedimientos.