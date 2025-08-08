Además, la normativa, permitirá la importación libre de impuestos de dos vehículos livianos, el cual deberán conservar mínimo dos años.

Entre los requisitos que deben cumplir se encuentran, manifestar debidamente su intención de retornar o establecerse en un domicilio temporal en El Salvador, independientemente del tiempo, condición migratoria y el país en el que haya residido, presentando una declaración jurada ante la Dirección Nacional de Migración y Extranjería.

Quedan excluidos de estos bienes los salvadoreños que tengan alertas migratorias, órdenes de captura o restricciones de ingreso.

La creación de la ley fue aprobada con 60 votos.