En El Salvador, casi 300,000 jóvenes entre 15 a 24 años entran en la categoría de ninis, es decir el 25.2% de la población de ese rango de edad, acorde a la encuesta de hogares y propósitos múltiples.

Mientras que en América Latina y el Caribe 1 de cada 5 jóvenes están en esa denominación, es decir, que no pueden desarrollar sus habilidades a través del trabajo o la educación de acuerdo a un informe del Banco Mundial que revela que la tasa de desempleo, en 2024, se mantuvo en un 14%, una cifra que supera la tasa general.

Al hablar de empleo en el país, las estadísticas demuestran un crecimiento anualizado del 2% y al detallar sobre la tasa de creación de trabajo de los hombres por país, sector y nivel de competencia, se destaca el área de construcción con un 6.6% y un nivel educativo alto con un 6.3%. En el caso de las mujeres, el 8.4% se destaca, de igual forma, en el sector construcción y con un nivel de educación alto del 9.9%.

En cuanto a la informalidad con definición de protección social se tienen una tasa de aproximadamente de un -0.5%, de personas que no cuentan con una pensión de vejez ni con un seguro de salud. En América Latina y el Caribe, estas cifras son elevadas.

A nivel regional se estima que para este año se disminuirá tanto la creación de los trabajos y el crecimiento de los ingresos laborales, algo que alejaría la posibilidad de erradicar la pobreza. Parte de la respuesta serian, según el organismo internacional, crear políticas que incluyan la reducción de los cuellos de botella en sectores agroindustriales y el turismo, así como promover un entorno empresarial más amigable.