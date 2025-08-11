264 viviendas fueron afectadas por la actividad sísmica en Ahuachapán, según Protección Civil, actualmente, la institución evalúa estas casa para determinar si son habitables o no, en un inicio se dijo que eran al menos 97, pero sin un análisis profundo.

Aún no se han registrado personas lesionadas en el lugar, sin embargo, el titular de Protección Civil señala que el peligro podría persistir, debido a que el material con el que han sido construidas es vulnerable.

Actualmente, sigue la actividad sísmica en Ahuachapán, hasta la fecha se reportan más de 700 sismos, más de 140 han sido sentidos por la población, esto desde el 29 de julio, cuando hubo un sismo de magnitud 5.9.