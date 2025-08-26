Beneficios de la naranja: una fruta clave para tu salud y bienestar, se deben a su riqueza en vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y previene resfriados.

Gracias a sus antioxidantes, combate radicales libres y retrasa el envejecimiento celular, lo que favorece una piel más saludable.

Además, su fibra natural mejora la digestión y previene el estreñimiento. Consumirla de forma regular también ayuda a controlar colesterol y presión arterial, protegiendo así el corazón y reduciendo riesgos cardiovasculares importantes.