Un peligroso hoyo provocado por una alcantarilla sin tapa en la 23 Calle Poniente de San Salvador mantiene en alerta a automovilistas y peatones desde hace aproximadamente 22 días.
Los vecinos, quienes han colocado un rótulo de advertencia para paliar el riesgo, reportan que el desperfecto ya ha causado daños en vehículos y estuvo a punto de generar un accidente de tránsito.
La situación se vuelve crítica en la noche debido a la escasa visibilidad, lo que incrementa el peligro para los motociclistas que transitan por esta vía que conecta con avenidas principales, según denuncian los vecinos.