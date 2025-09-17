Horóscopo de hoy: advertencias y oportunidades para cada signo se presentan con mensajes que invitan a la reflexión y la prudencia.

Mientras Aries debe desconfiar de amistades interesadas, Tauro y Cáncer reciben alertas sobre deudas y compromisos financieros. Géminis y Leo encuentran impulso para tomar decisiones firmes que transformen su vida profesional.

En cambio, Virgo y Libra son llamados a limpiar energías y fortalecer el ánimo. Cada predicción busca orientar a quienes enfrentan dilemas emocionales, económicos o laborales en esta jornada.