La alcaldía de San Salvador Centro atendió la denuncia de los vecinos sobre la acumulación de basura en la avenida Iberia, en la colonia Montserrat. Sin embargo, la comunidad ahora enfrenta ahora una nueva preocupación.

Una cárcava formada en la calle principal amenaza con extenderse y afectar las viviendas de la zona. Los vecinos afectados han colocado madera y cinta a modo de prevención para alertar a los conductores.

Ante ello, exigen a las autoridades competentes reparar el hundimiento y cerrar los hoyos que afectan la circulación.