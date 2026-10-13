Zopilotes cumplen función ecológica importante en la naturalesa

Como ella, otros habitantes conocen a los zopilotes por alimentarse de animales muertos, sin embargo, estas aves cumplen una función ecológica importante y es que, al consumir carroña, eliminan focos de infección antes de que las bacterias y enfermedades se propaguen a otros animales o a las comunidades cercanas.

Mientras que otras personas lo relacionan con el anuncio de la muerte.

Sin embargo, su presencia cerca de un lugar puede explicarse por la búsqueda de alimento, las corrientes de aire o los sitios donde descansan, en el país existen 4 especies de zopilotes.

Además, estas aves tienen el sentido del olfato bien desarrollado, detectando a largas distancia animales en descomposición.