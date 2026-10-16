Zelensky pide 70 mil millones de euros adicionales a Europa para financiar la guerra en 2027 

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidió este viernes 70 mil millones de euros adicionales a sus aliados europeos para financiar el esfuerzo de guerra de Ucrania el próximo año. El mandatario calificó la cifra como realista y señaló que el conflicto costará en 2027 unos 155 mil millones de euros.

Los jefes de Estado y de gobierno europeos, reunidos en una cumbre en Bruselas, reconocieron que el apoyo financiero y militar a Ucrania está garantizado para 2026. Sin embargo, admitieron que la financiación prevista para 2027 solo está cubierta parcialmente.

El bloque aprobó un préstamo de 90 mil millones de euros para el periodo 2026-2027, de los cuales unos 45 mil millones están destinados al próximo año. Esa cantidad no será suficiente, por lo que se estudian nuevas fórmulas para seguir financiando a Kiev. Zelensky afirmó que quieren poner fin a la guerra lo antes posible.