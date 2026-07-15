Zabivaka, el lobo de Rusia 2018, pasó de ser criticado a convertirse en un ícono del Mundial

Zabivaka, el lobo que representó a la Copa del Mundo de Rusia 2018, es recordado hoy con cariño por miles de aficionados, aunque su presentación inicial generó numerosas críticas en redes sociales y medios de comunicación, donde algunos consideraron que su diseño era demasiado similar a un personaje de dibujo animado y no representaba la cultura rusa.

La FIFA explicó que el personaje fue elegido mediante una votación abierta en la que participaron más de 1 millón de personas, y fue creado por la estudiante de diseño Ekaterina Bocharova, quien buscó transmitir valores como la alegría, la amistad y el juego limpio.

A pesar de las críticas iniciales, que incluían cuestionamientos sobre la elección de un lobo como imagen del torneo y la poca originalidad del diseño, la percepción cambió con el paso de las semanas.

Gracias a su presencia en estadios, actividades con aficionados y eventos oficiales, Zabivaka se convirtió en una de las mascotas más populares de los últimos años.