Yo soy Betty, la Fea» cumple 27 años desde su estreno y sigue conquistando nuevas generaciones en televisión

La telenovela colombiana llegó a las pantallas el 25 de octubre de 1999.

 La telenovela colombiana «Yo soy Betty, la Fea» cumple 27 años desde su estreno en las pantallas. La historia conquistó al público con sus personajes inolvidables, el humor y una trama que trascendió fronteras.

El estreno se produjo el 25 de octubre de 1999, según el recuento difundido en el bloque de espectáculos. Ana María Orozco interpretó a Beatriz Pinzón y Jorge Enrique Abello dio vida a Armando Mendoza.

La historia fue creada por Fernando Gaitán y se convirtió en una de las protagonistas más queridas de la televisión latinoamericana. Veintisiete años después, la ficción continúa llegando a nuevas generaciones de espectadores.