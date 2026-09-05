Yandel estrena “DND”, un tema que mezcla su estilo urbano con el formato Sinfónico

Yandel presentó “DND”, uno de sus nuevos lanzamientos musicales, con una propuesta urbana que también conecta con el concepto orquestal que ha desarrollado en su proyecto Yandel Sinfónico.

El cantante lanzó simultáneamente “DND” y “Cuál es la necesidad”, después de consultar a sus seguidores sobre cuál canción debía publicar primero.

“DND” presenta una faceta más desafiante y hace referencia a la expresión Do Not Disturb. Ambos temas también fueron presentados con acompañamiento orquestal durante Premios Juventud 2026.