El Centro Histórico de San Salvador se prepara para la temporada navideña con diferentes atractivos en las plazas Morazán, Libertad y Gerardo Barrios.

Entre las principales atracciones anunciadas figuran la casa de Santa, el árbol navideño, la casa del Grinch y la casa de chocolate. Algunas estructuras ya cuentan con iluminación, mientras continúan los trabajos de decoración.

Los preparativos han despertado expectativas entre salvadoreños y turistas extranjeros que recorren las plazas. Familias locales destacaron los cambios en la decoración de cada año, mientras visitantes procedentes de España y Estados Unidos expresaron su sorpresa por los adornos y las instalaciones.