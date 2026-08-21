Witch Hat Atelier gana el premio a Nuevo Anime de la Temporada en 2026

Witch Hat Atelier fue reconocida como Nuevo Anime de la Temporada en los Spring Anime Awards 2026, tras destacar entre los estrenos de primavera votados por fans.

La adaptación del manga de Kamome Shirahama es producida por BUG FILMS y sigue a Coco, una joven que sueña con convertirse en bruja pese a no haber nacido con poderes mágicos.

La historia comienza cuando conoce al mago Kiffling, quien se convierte en su maestro.

El reconocimiento se suma a la trayectoria del manga original, que ganó el Harvey Award a Mejor Manga en 2025.