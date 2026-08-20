Wisin crea la Universidad del Perreo para estudiar la historia y cultura del reguetón

Wisin anunció la Universidad del Perreo, un proyecto educativo que busca preservar la historia y cultura del reguetón desde Cayey, Puerto Rico, con programas y becas.

La propuesta contempla materias como historia del reguetón, ritmo aplicado y epistemología del flow. También incluye estudios relacionados con cadencia, dembow y cultura urbana.

El proyecto mantiene activa una cuenta regresiva de 15 días mientras se revelan nuevos detalles sobre su funcionamiento.

Wisin explicó que la iniciativa busca proteger el legado de un género que pasó de las calles puertorriqueñas a convertirse en un fenómeno global.