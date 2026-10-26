Will Salgado enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos

Esta fue la reacción de Will Salgado, exalcalde de San Miguel, al ser consultado sobre cuatro reparos por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Comité Organizador de las Fiestas Patronales, durante su último período al frente de la alcaldía. Las observaciones ascienden a 2.2 millones de dólares.

De no subsanar las observaciones, Salgado, quien aspira a una diputación en la Asamblea Legislativa, podría enfrentar obstáculos para inscribirse ante el tribunal supremo electoral, sin embargo, asegura contar con las pruebas necesarias para refutar los señalamientos.

Según el documento de la Corte de Cuentas, entre los hallazgos figuran 17 procesos de contratación, 32 operaciones con presunta documentación incompleta y una posible responsabilidad patrimonial por 18,238 dólares, relacionada con pagos salariales sin evidencia de asistencia laboral, el procedimiento no constituye una sentencia definitiva ni establece por sí solo la culpabilidad de los señalados, únicamente son observaciones, con un plazo de 15 días para que presenten sus argumentos.