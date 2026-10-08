Vuelco y choque de motociclista movilizan a cuerpos de socorro durante la noche

Un vuelco vehicular en San Juan Opico y el choque de un motociclista en Nejapa movilizaron a cuerpos de socorro durante la noche. Ambos siniestros ocurrieron en distintos puntos de El Salvador y dejaron a tres personas que requirieron atención prehospitalaria.

Uno de los accidentes ocurrió en la carretera hacia Santa Ana, a la altura de San Juan Opico, donde un vehículo terminó volcado y sus dos ocupantes presentaron crisis nerviosa.

El incidente también generó complicaciones para los conductores que circulaban por la zona, por lo que agentes de la Policía Nacional Civil y gestores del Viceministerio de Transporte acudieron para orientar el tránsito mientras se esperaba una grúa para retirar el vehículo.

El segundo siniestro ocurrió en Nejapa, donde un motociclista de 18 años sufrió varios golpes tras impactar contra la parte trasera de un camión estacionado.