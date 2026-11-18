La sonda Voyager 1 alcanzó una distancia de un día luz de la tierra, convirtiéndose en el primer objeto fabricado por el hombre en llegar una distancia de aproximadamente 25.902 millones de kilómetros.

Para comunicarse sólo se necesita 24 horas para que llegue la señal enviada desde la tierra y otras 24 para tener una respuesta, es decir, un total de dos días. Se necesita para tener una conversación con la nave más lejana construida por la humanidad.

Despegó el 5 de septiembre de 1977, y su misión original era estudiar los planetas exteriores del sistema solar, una tarea que completó hace mucho. En 2012 cruzó la heliopausa, el límite, donde el viento de partículas que emite el sol pierde fuerza frente al medio que llena el espacio entre las estrellas. Es una nave funciona con generadores que producen electricidad a partir del calor de material radioactivo en desintegración.

El mirador del Empire State Building, se iluminó de oro en la ciudad de Nueva York para celebrar a la Voyager 1, el color dorado simboliza el disco de vinilo de cobre, chapado en oro que viaja a bordo de la nave, este disco contiene sonidos e imágenes seleccionados para representar la diversidad de la vida y la cultura en la tierra.