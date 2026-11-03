Voyager 1 cruzará un día luz de la Tierra tras 49 años de viaje

La sonda Voyager 1 cruzará el umbral de un día luz de la Tierra el 18 de noviembre de 2026, a unos 25,9 mil millones de kilómetros.

Desde allí, cada señal necesitará 24 horas para alcanzarla, por lo que la respuesta a cualquier orden tardará 48 horas en volver.

Ninguna otra nave había llegado tan lejos, y a la sonda le habrá costado más de 49 años de viaje.

Voyager 1, lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977, es el objeto construido por humanos más distante de la Tierra.

Fue diseñada para una misión de cinco años enfocada en Júpiter y Saturno, pero sigue operando casi 10 veces más tiempo.

La nave cruzó el límite donde termina la influencia del Sol y hoy viaja por el espacio interestelar. Después de ese hito, jamás regresará dentro de ese límite. Su gemela, Voyager 2, llegará a ese umbral en noviembre de 2035, si sigue funcionando.

Para ahorrar energía, la NASA ha ido apagando instrumentos, y se espera que la sonda siga recibiendo instrucciones hasta inicios de la década de 2030.