Voyager 1 a un día luz de distancia

El 18 de noviembre de 2026, Voyager 1 cruzará un umbral inédito un día luz de la tierra, unos 25,9 mil millones de kilómetros. Desde allí, cada señal necesitará 24 horas para alcanzarlo, así que la respuesta a cualquier orden tardará 48 en volver. Ninguna otra nave había llegado tan lejos, y a la sonda le habrá costado más de 49 años de viaje. Después de ese hito, jamás regresará dentro de ese límite.

Voyager 1, lanzada por la NASA el 5 de septiembre de 1977, es el objeto construido por humanos más distante de la tierra. Diseñada para una misión de cinco años enfocada en Júpiter y Saturno, sigue operando casi diez veces más tiempo. Cruzó el límite donde termina la influencia del sol y empieza el espacio interestelar en 2012 y hoy viaja por el espacio interestelar.

Su gemela, Voyager 2, llegará a ese umbral en noviembre de 2035, si sigue funcionando. Para ahorrar energía, la NASA ha ido apagando instrumentos. Se espera que la sonda siga recibiendo instrucciones hasta inicios de la década de 2030.