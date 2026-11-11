Voto latino impacta las elecciones intermedias en Estados Unidos 

El voto latino tuvo una representación del 67% para apoyar a los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos, señalan analistas, quienes atribuyen este comportamiento a diversos factores, entre ellos, la economía, el costo de vida, la inmigración y las políticas de la administración Trump.

Sin embargo, este resultado no significa que Donald Trump haya perdido el poder para impulsar su agenda, por lo que, para los analistas, el resultado representa más bien una señal sobre el comportamiento del electorado de cara a los próximos comicios.

Y es que, aunque las políticas migratorias han sido uno de los temas centrales de la administración, los expertos destacan los resultados de las detenciones en la frontera,

En los últimos dos años, con una caída cerca de un 90%.

Fueron alrededor de 36 millones de latinos habilitados para votar, se trata del segundo grupo étnico con mayor peso electoral en el territorio estadounidense, según estudios con el paso de los años aumentará dicha cifra.