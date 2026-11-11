Voto latino impacta en elecciones en UEA

El voto latino en las elecciones de medio término alcanzó una representación del 67 % de apoyo a los demócratas.

Especialistas atribuyen ese comportamiento a factores como la economía, el costo de vida, la inmigración y las políticas de la administración Trump.

En Texas, el voto mexicoamericano llevó a Gina Hinojosa a ser elegida como la próxima gobernadora demócrata.

Alrededor de 36 millones de latinos estaban habilitados para votar, lo que convierte a este grupo en el segundo con mayor peso electoral en Estados Unidos.

Muchos votantes o sus familiares han sufrido cambios en la aplicación de las leyes migratorias, según una especialista.

Ese factor resultó especialmente sensible en estados como Texas, donde el voto latino tiene peso significativo.

Los analistas sostienen que el resultado no implica que Donald Trump haya perdido poder para impulsar su agenda.

Para los expertos, la elección representa una señal sobre el comportamiento del electorado de cara a los próximos comicios.

De los 435 escaños de la Cámara de Representantes, los demócratas subieron a 234 o 237, según el recuento expuesto por un analista.