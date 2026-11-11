Voto latino apoyó en un 67% a los demócratas en elecciones de medio término en EE.UU.

El voto latino tuvo una representación del 67% de apoyo a los demócratas en las elecciones de medio término en Estados Unidos, según señalaron especialistas.

El comportamiento se atribuye a factores como la economía, el costo de vida, la inmigración y las políticas de la administración Trump.

Muchos votantes latinos o sus familiares han sufrido cambios en la aplicación de las leyes migratorias, lo que convirtió el tema en algo sensible.

En Texas, el voto mexicoamericano llevó a que Gina Hinojosa fuera elegida como la próxima gobernadora demócrata en un estado que en los últimos años ha sido estrictamente republicano. Sin embargo, el resultado no significa que Donald Trump haya perdido el poder para impulsar su agenda, según los analistas.

En la Cámara de Representantes los demócratas subieron a 234 y 237 escaños, y el presidente puede seguir gobernando por medio del veto. Fueron alrededor de 36 millones de latinos habilitados para votar, el segundo grupo étnico con mayor peso electoral en el territorio estadounidense.