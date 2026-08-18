Voluntarios desafían el fuego para rescatar animales de los incendios en España

Decenas de animales fueron puestos a salvo durante los incendios forestales que afectan a España. Voluntarios y vecinos de las zonas afectadas habilitaron espacios para recibir a mascotas y animales evacuados, entre ellos caballos, perros, gallinas, ovejas y gatos.

Uno de los voluntarios que participa en los rescates contó que enfrentó momentos de mucho miedo durante las labores. En una de las intervenciones, la furgoneta en la que se trasladaba quedó atascada en un terreno accidentado mientras el fuego rodeaba la zona.

En uno de los espacios habilitados fueron acogidos 20 caballos, entre 10 y 12 abejas, unos 40 perros, un gato y alrededor de 60 gallinas.