VMT realiza controles a motociclistas y transportistas de carga

Esta vez, las inspecciones se centraron en los motociclistas, durante el operativo, los agentes verificaron la documentación, el uso del chaleco reflectivo y del casco de seguridad, así como el estado de las llantas y otros requisitos para circular, las inspecciones ejecutadas en el bulevar Los Próceres buscan identificar irregularidades y comprobar que los conductores cumplan las disposiciones de seguridad vial.

Mientras las autoridades mantienen la vigilancia sobre el transporte de carga pesada, ante los riesgos que representa la circulación de vehículos que no reúnen las condiciones adecuadas para transitar.

En paralelo, el gobierno presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, con la que se busca ampliar las facultades de los inspectores y gestores del viceministerio de transporte, para que puedan ordenar la retención administrativa de vehículos y documentos como licencias de conducir, tarjetas de circulación y placas.

La reforma también contempla el traslado de automotores a predios institucionales cuando la infracción no pueda corregirse en el momento.

Si los hechos pudieran constituir un delito, el procedimiento quedaría a cargo de la policía, la iniciativa será estudiada por la comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa.