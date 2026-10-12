VMT mantiene controles al transporte de carga pesada

Las autoridades mantienen los controles al transporte de carga pesada para verificar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas y cumplan con los requisitos establecidos. Uno de los dispositivos se instaló durante la noche en el bulevar Los Próceres, donde elementos del Viceministerio de Transporte (VMT) inspeccionaron las unidades y la documentación de los conductores.

Durante las revisiones, las autoridades verifican el estado de las llantas, las licencias correspondientes y la presencia de equipos de seguridad, como conos y extintores.

El VMT también recuerda que el transporte de carga pesada tiene restringida la circulación de lunes a sábado, de 4:30 a. m. a 9:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:30 p. m., en los principales accesos y salidas del área metropolitana de San Salvador.