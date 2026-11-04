VMT intensifica controles vehiculares en la carretera Troncal del Norte

El Viceministerio de Transporte (VMT) desarrolló un control vehicular en la carretera Troncal del Norte, en Apopa, como parte de los dispositivos que realiza semanalmente en distintos puntos del país.

Durante la jornada, las autoridades inspeccionaron motocicletas y unidades de transporte de carga para verificar que cumplieran con las condiciones necesarias para circular.

Las revisiones incluyeron documentos como licencias y tarjetas de circulación, además del estado de las llantas, los implementos de seguridad y las condiciones generales de los vehículos.

Algunos motociclistas consideraron que estos procedimientos contribuyen a prevenir accidentes y respaldaron la realización de pruebas antidoping.