VMT incrementara controles al transporte de carga

Nuevos requisitos serán implementados para dueños y conductores de transporte de carga, los fallecidos en percances donde esos vehículos se han visto involucrados superan los 60.

El Viceministerio de Transporte endurecerá los requisitos para el transporte de carga, debido a que en las últimas semanas rastras, volquetas y camiones han sido culpables en al menos dos accidentes que ha cobrado la vida de al menos 4 personas.

Se implementarán controles en carreteras a Comalapa, a La Libertad y bulevar Constitución, puntos críticos por su alta incidencia de percanes.

En menos de nueve meses estos camiones han estado involucrados en 1,142 accidentes, dejando más de 400 lesionados y más de 60 fallecidos, muchas de las causas son fallas mecánicas, exceso de velocidad y distracción de los conductores.

El gobierno habilitara en las próximas semanas talleres donde los propietarios podrán llevar estos sus vehículos pesados a realizar las evaluaciones obligatorias y se realizaran visitas periódicas a empresas o puntos de partida de camiones, rastras y otros para determina si se encuentran en buenas condiciones para continuar circulando en las calles del país.