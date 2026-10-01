VMT incrementara controles al transporte de carga

El Viceministerio de Transporte endurecerá los requisitos para el transporte de carga, debido a que en las últimas semanas rastras, volquetas y camiones han sido culpables en al menos dos accidentes que ha cobrado la vida de al menos 4 personas.

Se implementarán controles en carreteras a Comalapa, a La Libertad y bulevar Constitución, puntos críticos por su alta incidencia de percanes.

En menos de nueve meses estos camiones han estado involucrados en 1,142 accidentes, dejando más de 400 lesionados y más de 60 fallecidos, muchas de las causas son fallas mecánicas, exceso de velocidad y distracción de los conductores.

El gobierno habilitara en las próximas semanas talleres donde los propietarios podrán llevar estos sus vehículos pesados a realizar las evaluaciones obligatorias y se realizaran visitas periódicas a empresas o puntos de partida de camiones, rastras y otros para determina si se encuentran en buenas condiciones para continuar circulando en las calles del país.