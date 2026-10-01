VMT endurecerá requisitos para transporte de carga tras accidentes mortales

El Viceministerio de Transporte (VMT) endurecerá los requisitos para el transporte de carga luego de varios accidentes protagonizados por camiones, rastras y volquetas, que dejaron personas fallecidas.

Al menos dos accidentes registrados en las últimas semanas cobraron la vida de cuatro personas. Ante esta situación, las autoridades anunciaron que reforzarán los controles y contarán con más equipos y personal para verificar el cumplimiento de las normas.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, señaló que se aplicarán las sanciones correspondientes y que incluso podría decomisarse una unidad cuando el caso lo amerite. Además, los vehículos que no hayan realizado la revisión técnica vehicular no contarán con tarjeta de circulación ni permiso para transitar.