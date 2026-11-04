Vivienne Jolie-Pitt retira el apellido de Brad Pitt y se convierte en la cuarta de sus hermanos

Vivienne Jolie-Pitt obtuvo la autorización de un juez de Los Ángeles para cambiar su nombre y ahora se llama Vivienne Marcheline Jolie. Con este trámite, la joven de 18 años se convirtió en la cuarta de los seis hijos de la expareja en retirar el apellido del actor de su nombre legal.

La petición fue aprobada el lunes sin que presentaran objeciones durante el proceso, en una audiencia realizada en el Stanley Musk Courthouse.

La jueza leyó los nombres cuyas solicitudes habían sido autorizadas y explicó los siguientes pasos del procedimiento.

El abogado Peter Kenneth participó de manera remota y los documentos oficiales estarán disponibles en los próximos días.

La joven presentó la solicitud el 20 de julio de 2026, apenas ocho días después de cumplir 18 años. En los documentos señaló que el motivo del cambio era personal.