Viviendas afectadas por inundaciones en Lourdes

Luciano Hernández intentó rescatar algunas pertenencias luego de que su hogar se inundó tras una tormenta, asegura que desde 2021 no habían tenido un caso como este. Otras seis viviendas también resultaron afectadas, todo en la residencial Brisas de Lourdes, ubicada en Colón, La Libertad.

Durante la limpieza de una bóveda realizado por obras públicas se encontraron llantas, troncos y todo tipo de residuos pese a la intervención, sus habitantes temen que el problema se repita.

Por lo que piden que realicen acciones de mitigación que incluyan mejoras en el sistema de captación de agua de la bóveda y la limpieza constante de basura de la quebrada, otro sector que se vio afectado por las lluvias fue la urbanización Campos Verdes 2, siempre en Colón donde el agua superó los 40 centímetros de altura.

Estas personas tienen que las lluvias continúen inundando sus viviendas y haciéndolo incurrir en gastos tras perder algunas pertenencias, esperan que las acciones de limpieza de tragantes se realizan a la brevedad posible para evitar más escenas como esta.