Vitaminas D, C y hierro: los nutrientes clave para tu energía y estado de ánimo

Las vitaminas son esenciales para mantener la energía, fortalecer el sistema inmunológico, cuidar la piel, el cabello y las uñas, y apoyar las funciones mentales, y nutrientes como la vitamina D, la vitamina C y el hierro son clave para sentirse con vitalidad y ánimo.

Aunque se lleve una dieta balanceada, a veces no es suficiente, y las vitaminas juegan un papel fundamental para cubrir las necesidades del organismo.

Los expertos recomiendan hacer del consumo de vitaminas un hábito constante, colocándolas en un lugar visible, creando alarmas en el celular o acompañándolas con un vaso de agua durante el desayuno. No esperar a sentirse mal para actuar es clave, ya que el bienestar comienza con pequeños pasos diarios.