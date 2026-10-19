Visita de presidenta de Costa Rica a El Salvador

Laura Fernández presidenta de Costa Rica visitó El Salvador, su primera parada en la agenda oficial fue el Centro de Confinamiento del Terrorismo ubicado en San Vicente donde conoció las medidas que se implementan con los pandilleros recluidos la capacidad de las celdas, zonas de aislamiento y actividades que se realizan dentro del CECOT. Su visita al país marcará un antes y un después para la seguridad costarricense.

La mandataria visito también casa presidencial donde fue recibida con honores y una comitiva. Nayib Bukele habló sobre las relaciones entre ambos países centroamericanos.

La visita se realizó días después de la inauguración del centro de alta contención contra el crimen organizado, el cual tiene una capacidad para albergar a más de 5,000 personas privadas de libertad en Costa Rica.