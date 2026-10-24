Visita a El Salvador de experta estadounidense en astrofísica

En los próximos días, Irving Cortez, viajará a Houston, para participar en el Programa Internacional Aeroespacial de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales, una iniciativa educativa de modalidad intensiva enfocada en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Una oportunidad que según relata, era un sueño de niño.

Y justamente para brindarle más oportunidades a los jóvenes y fortalecer las metodologías educativas en ciencia y tecnología, Sandra Kauffman, ingeniera y exdirectora adjunta de la división de astrofísica de la Nasa, visitó El Salvador a través de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, con el objetivo de compartir su conocimiento con estudiantes y fortalecer las relaciones institucionales.

La visita formó parte del programa de expertos de Estados Unidos que conecta a especialistas con públicos de otros países para compartir conocimientos y fortalecer la educación.

Con los encuentros realizados por tres días en El Salvador, se exploró como formar talentos STEM e impulsar el crecimiento económico mediante la tecnología.