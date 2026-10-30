Virus Shamonda enciende las alertas en Europa

El virus Shamonda, que afecta principalmente a los animales, ha encendido las alarmas sanitarias tras confirmarse por primera vez un caso de infección humana en Francia.

Este virus se ha identificado principalmente en animales como bovinos, ovejas y cabras, y se transmite a través de la picadura de pequeños insectos llamado jejenes.

Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud señala que hasta ahora no existe evidencia de su circulación en animales ni en humanos en Las Américas.

En El Salvador, el sector ganadero asegura que no se han identificado casos de esta enfermedad y es que señala que los protocolos sanitarios implementados para combatir el gusano barrenador han fortalecido la vigilancia en el sector.

Las infecciones por el virus Shamonda en el ganado pueden provocar fiebre, diarrea y una disminución de entre el 10% y el 20% en la producción de leche, durante un período de 7 a 10 días.