Virus del papiloma humano puede provocar cáncer de cuello uterino y la vacuna protege contra los tipos de mayor riesgo

El virus del papiloma humano (VPH) es una infección frecuente que puede afectar a mujeres y hombres, y algunos de sus tipos están relacionados con el desarrollo de lesiones precancerosas y cáncer.

Uno de los principales riesgos asociados es el cáncer de cuello uterino, aunque también puede contribuir a otros como el de ano, pene, vulva, vagina y orofaringe.

La vacuna contra el VPH ayuda a proteger contra los tipos del virus responsables de una gran proporción de los cánceres relacionados con esta infección.

Su beneficio es mayor cuando se administra antes de la exposición al virus, por lo que es importante seguir las recomendaciones de vacunación correspondientes a cada edad.

Sin embargo, la inmunización no sustituye todas las medidas preventivas. Las mujeres deben seguir las recomendaciones médicas sobre pruebas de detección del cáncer de cuello uterino, incluso si están vacunadas, porque la vacuna no protege contra todos los tipos de VPH que pueden causar cáncer.